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НовостиОбщество9 января 2023 4:52

Более 600 жителей Адыгеи бесплатно переобучились на новые специальности

По окончании обучения центры занятости помогают безработным в трудоустройстве
Валерия ГОДОВНИКОВА
Граждане бесплатно получили знания в востребованных профессиях

Граждане бесплатно получили знания в востребованных профессиях

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 600 жителей Адыгеи переобучились на новые специальности. В рамках нацпроекта «Демография» граждане бесплатно получили знания в востребованных профессиях.

- По нарастающему количеству участников проекта, а именно безработных, можно с уверенностью сказать, что граждане все больше заинтересованы в повышении квалификации, переподготовке, - рассказали авторы проекта «Сделано в России». - Все это дает возможность получить новую или смежную профессию для дальнейшего трудоустройства. А также открыть свое собственное дело.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего обучение прошел 631 житель республики. Среди них 120 - безработные.