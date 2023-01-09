Более 600 жителей Адыгеи бесплатно переобучились на новые специальности

Граждане бесплатно получили знания в востребованных профессиях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 600 жителей Адыгеи переобучились на новые специальности. В рамках нацпроекта «Демография» граждане бесплатно получили знания в востребованных профессиях.

- По нарастающему количеству участников проекта, а именно безработных, можно с уверенностью сказать, что граждане все больше заинтересованы в повышении квалификации, переподготовке, - рассказали авторы проекта «Сделано в России». - Все это дает возможность получить новую или смежную профессию для дальнейшего трудоустройства. А также открыть свое собственное дело.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего обучение прошел 631 житель республики. Среди них 120 - безработные.