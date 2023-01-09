Под Краснодаром возле железной дороги нашли труп мужчины

Проводится проверка Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагедия случилась 8 января. В дежурную часть поступило сообщение, что в районе железнодорожной станции «Лорис» обнаружен труп. Предположительно, мужчину мог сбить поезд.

- На месте работают следователи. Личность мужчины установлена, им оказался 49-летний местный житель - 1973 года рождения. Предположительно, он получил смертельную травму после столкновения с железнодорожным транспортом, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.