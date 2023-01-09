Адыгейский сыр стал третьим по популярности в рейтинге региональных брендов России

Адыгейский сыр стал одним из самых узнаваемых брендов нашей страны. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Адыгейский сыр расположился на третьем месте в рейтинге популярных региональных брендов нашей страны. Молочному продукту присвоили 35% к его узнаваемости.

- Адыгейский сыр - наш главный гастрономический бренд, спрос на который постоянно растет. Мы продолжим поддерживать наших сыроваров и, конечно, продолжим традицию проводить большой и уже ставший популярным праздник - фестиваль адыгейского сыра, - рассказал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. - Между прочим, в 2022 году в Адыгее было произведено более 25 тысяч тонн сыров и сырной продукции.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в тройку лидеров также вошли тульский пряник и оренбургский пуховый платок. Всего в рейтинге расположились 15 узнаваемых брендов страны.