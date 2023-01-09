В Сочи в новогодние праздники отдохнули 200 тысяч россиян

На курорте работали 40 объектов. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи за время новогодних каникул отдохнули не менее 200 тысяч жителей России. На курорте работали 40 объектов. Каждый день их посещали более 20 тысяч человек.

- Общепит в Сочи во время новогодних праздников работал в режиме повышенной загрузки. По сравнению с декабрем 2022 года, количество гостей увеличилось почти в три раза, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, большой популярностью среди туристов пользовались блюда кавказской кухни, пицца и роллы.

В Сочи основательно подготовились к празднованию нового года. На улицах установили сотни нарядных фотозон и световых конструкций.