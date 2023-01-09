В Краснодаре закрыли подземный переход на улице Красной из-за аварии на теплосетях

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Поземный переход на пересечении улиц Красной и Офицерской в Краснодаре закрыли из-за порыва на теплосетях. Сейчас там специалисты устраняют аварию.

- Переход через улицу Коммунаров в сторону железнодорожного моста закрыли из-за разрытия. Спуск откроют после завершения всех работ, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Жителей попросили быть осторожными и воспользоваться альтернативными путями. Например, чтобы попасть на Красную и Шоссе Нефтяников пешеходам нужно перейти через перекресток Ростовское Шоссе — Зиповская. А при движении из центра города — наземным пешеходным переходом Коммунаров — переулок Курганный.

В настоящее время из-за аварии на теплосетях снижено давление в подаче теплоносителя в семи многоквартирных домах города.