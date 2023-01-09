Полиция проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим 10-летним ребенком в Адыгее

Полиция Адыгеи проводит проверку по факту ДТП на автодороге Майкоп - Гиагинская- Псебай. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Полиция Адыгеи проводит проверку по факту ДТП на автодороге Майкоп - Гиагинская- Псебай с пострадавшим ребенком. 10-летний мальчик с травмами доставлен в больницу.

- Предварительно установлено, что 52-летний житель Краснодарского края, находясь за рулем иномарки, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество и допустил столкновение с другой машиной, под управлением 33-летнего жителя Ростовской области, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в результате аварию в больницу доставлен 10-летний ребенок, а также 32-летняя женщина. Они были пассажирами одной из иномарок..