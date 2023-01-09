Единые информационные центры для туристов откроют в Сочи

Туристы смогут лучше ориентироваться в городе. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Сочи планируют открыть единые туристические информационные центры. Их решили установить в связи с тем, что курорт в этом году посетило рекордное количество россиян.

Открыть единые туристические информационные центры решил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Они будут находиться в разных районах курорта. В центрах можно будет получить всю необходимую информацию о Сочи.

Работники центров будут рассказывать об актуальных предложениях сферы отдыха и развлечений. К слову, туристы смогут лучше ориентироваться в городе. Сочи продолжает развивать сферу гостеприимства