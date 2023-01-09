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НовостиОбщество9 января 2023 6:38

Анна Минькова рассказала о финансовой поддержке семей с детьми на Кубани

Заявление можно подать через Госуслуги
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/minkovaanna23

Фото: t.me/minkovaanna23

В Краснодарском крае с 1 января 2023 года Начало действовать единое пособие на детей и будущим мамам. О финансовой поддержке рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

- Выплаты будет перечислять социальный фонд каждый месяц. Средства предназначены малообеспеченным семьям с детьми от рождения и до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, - пояснила Минькова.

Подать заявление на эту помощь можно на портале Госуслуги. С сегодняшнего дня, 9 января, МФЦ и клиентские служб соцфонда начали принимать заявления от граждан при личном обращении.