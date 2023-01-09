Долгожителю из Геленджика Ивану Курбакову исполнилось 102 года

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102-й день рождения ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Курбакова отметили в Архипо-Осиповке. Поздравляли ветерана в местном Доме культуры, в том числе, слова восхищения выразил глава Геленджика Алексей Богодистов.

- Иван Иванович - пример того, как надо жить, любить людей, быть полезным обществу, трудиться и быть преданным своей Родине. Видимо, в этом и есть секрет долголетия. Пусть все добро, которое именинник многие годы отдаёт людям, возвращается к нему сторицей и насыщает жизненной энергией, - сказал Богодистов.

Иван Курбаков прошел непростой жизненный путь. Служба в армии перетекла в участие в Великой Отечественной войне, оборона Севастополя, тяжелое ранение, потеря ноги, долгие месяцы госпиталей.

Переступив столетний рубеж, Иван Иванович по-прежнему находится в гуще событий. В составе Совета ветеранов Архипо-Осиповки, более 20 лет проводит военно-патриотическую работу, участвует в выборных процессах.

Дедушка в своем вековом возрасте до сих пор водит машину, причем очень смело и уверенно. Соседи говорят, фору может дать и молодым. Ветеран даже попал в книгу рекордов как самый пожилой водитель.