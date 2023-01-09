На Кубани при пожаре погиб 8-летний ребенок

По факту случившегося проводится проверка

Пожар в частном дом в городе Хадыженске произошел днем 8 января. После тушения огня спасатели обнаружили на месте труп ребенка.

- В помещении был труп ребенка 2014 года рождения. Взрослых дома не было, - сообщает «Апшеронский рабочий».

Причина пожара устанавливается. Известно, что в доме было печное отопление. Прокуратура организовала проверку, будет дана оценка соблюдению правил пожарной безопасности, условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка.