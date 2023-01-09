Музей архитектуры откроют рядом с морпортом в Сочи

В здании завершается ремонт. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют открыть музей архитектуры. Новый туробъект появится в здании насосной станции рядом с морпортом. На данный момент, в здании завершается ремонт. Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил, как проводятся работы.

– Жители и гости будут знакомиться с историей развития города, увидят проекты наших знаменитых зданий. А на втором этаже будут проходить заседания Градостроительного совета, - рассказал Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, туристы и местные жители смогут посещать музей бесплатно.