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НовостиОбщество9 января 2023 7:41

Музей архитектуры откроют рядом с морпортом в Сочи

Посетить музей можно будет бесплатно
Ангелина НАЗАРЧУК
В здании завершается ремонт. Фото: администрация Сочи

В здании завершается ремонт. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют открыть музей архитектуры. Новый туробъект появится в здании насосной станции рядом с морпортом. На данный момент, в здании завершается ремонт. Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил, как проводятся работы.

– Жители и гости будут знакомиться с историей развития города, увидят проекты наших знаменитых зданий. А на втором этаже будут проходить заседания Градостроительного совета, - рассказал Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, туристы и местные жители смогут посещать музей бесплатно.