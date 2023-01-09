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НовостиОбщество9 января 2023 7:45

Январские экскурсии по Майкопу посетило более 100 тысяч человек

Маршрут стартовал от горпарка до шлюза реки Белой
Валерия ГОДОВНИКОВА
На новой набережной Майкопа прошел цикл январских экскурсий. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

На новой набережной Майкопа прошел цикл январских экскурсий. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

На новой набережной Майкопа прошел цикл экскурсий. На январские праздники их посетило более 100 тысяч человек. Маршрут проходил от горпарка до шлюза реки белой.

- Жители и гости республиканской столицы узнали историю создания городского парка и современные этапы его развития. Помимо этого, экскурсанты познакомились с легендами реки Белой и реальными историческими событиями из жизни города, - рассказали в пресс-службе администрации республиканской столицы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что участники новогодних экскурсий по Майкопу получат уникальные открытки. Новый набор открыток выпустили к юбилею государственности Адыгеи.