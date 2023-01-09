Дорожники возобновили ремонтные работы на двух участках трассы А-147 в Сочи

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

С 9 дорожники возобновили ремонтные работы на двух участках федеральной автодороги А-147 Джубга – Сочи. Речь идет о 50-метровом участке на 122 км в Катковой Щели и в промежутке между 143-м и 158-м километрами, в Лазаревском районе Сочи, по захваткам длиной до 1000 погонных метров.

- В Катковой Щели введен реверс, на участках близ Лоо участки с реверсивным движением (до трех одновременно) появятся с 10 января, - сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Напомним, что на 122-м км в декабре 2022 года начались восстановительные работы на оползневом участке, где разрушению из-за обильных дождей подверглись участок склона и слои дорожной одежды на крутом повороте дороги в районе поселка Каткова Щель.

В промежутке между 143-м и 158-м километрами, в Лазаревском районе Сочи, продолжаются восстановление водоотводных труб и лотков и ремонт дорожной одежды. Работы ведутся в круглосуточном режиме.