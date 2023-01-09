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НовостиОбщество9 января 2023 8:03

В Майкопском районе Адыгеи шесть СНТ остались без света

Восстановление подачи электроэнергии планируется ориентировочно в 14 часов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Шесть СНТ и один хутор Майкопского района Адыгеи временно остались без света

Шесть СНТ и один хутор Майкопского района Адыгеи временно остались без света

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопском районе Адыгеи шесть СНТ остались без света. Отключение электроэнергии затронуло также жителей хутора Красный мост.

- Локальные ограничения подачи электричества в населенные пункты возможны в связи с производством неотложных работ в режиме безопасности, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопского района.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», без электричества осталить следующие СНТ: «Заречное», «Текстильщик», «Лесная Новь», «Ивушка», «Авиатор», «Пищевик». Восстановление подачи электроэнергии планируется ориентировочно в 14 часов.