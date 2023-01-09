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НовостиОбщество9 января 2023 8:06

В Анапе запретили выходить на лед

Вблизи водоемов появились таблички
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/chistoAnapa

Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе и сельских округах вблизи водоемов установили информационные таблички о запрете выхода на лед.

- Уже сегодня прогнозируется повышение температуры воздуха до плюсовых значений, лед на водоемах неустойчивый, - сообщили в телеграм-канале «Чисто Анапа».

Спасатели напомнили, что ошибочное ощущение прочности создают участки, где растет камыш, под мостами, места сброса теплых и горячих вод, а также глубокие места с темным льдом. Выходить на лед в Анапе сейчас запрещено.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам ЕДДС Анапы: 3-20-94, 058 или 101.

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