В Анапе запретили выходить на лед

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В Анапе и сельских округах вблизи водоемов установили информационные таблички о запрете выхода на лед.

- Уже сегодня прогнозируется повышение температуры воздуха до плюсовых значений, лед на водоемах неустойчивый, - сообщили в телеграм-канале «Чисто Анапа».

Спасатели напомнили, что ошибочное ощущение прочности создают участки, где растет камыш, под мостами, места сброса теплых и горячих вод, а также глубокие места с темным льдом. Выходить на лед в Анапе сейчас запрещено.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам ЕДДС Анапы: 3-20-94, 058 или 101.

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