Во время ареста машины мужчина погасил долг Фото из архива КП

Житель Кубани едва не лишился иномарки из-за долга по налогам в 20 тысяч рублей. Мужчина погасил задолженность, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, житель станицы Калининской не уплатил 20 тысяч рублей налогов. Кроме того, водитель имел 14 штрафов ГИБДД, которые также не погасил. Как выяснилось, мужчина владеет автомобилем Skoda Octavia, в котором приставы и застали должника.

После требования оплатить долг мужчина отошел от сотрудников, закрыл машину и направился в кафе неподалеку.

- Прибывшие на место совершения исполнительных действий судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов вернули гражданина к автомобилю, разъяснили последствия воспрепятствования законной деятельности судебных приставов, составили акт описи и ареста транспортного средства, - сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Во время ареста машины владелец с помощью мобильного приложения погасил весь долг.

- После поступления средств сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - уточнили в пресс-службе ведомства.