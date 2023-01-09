В Новороссийске в ДТП пострадали два человека

Фото: ГИБДД Краснодарского края

Авария произошла ночью 8 января на автодороге под Новороссийском. По предварительным данным, 35-летний водитель на ВАЗ-2104 ехал по станице Натухаевской и на улице Красной не справился с управлением. Легковушка влетела в бетонную плиту.

- В результате ДТП водитель и его 33-летний пассажир с травмами были госпитализированы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Кубани.

Госавтоинспекция Кубани напоминает водителям, что нужно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.