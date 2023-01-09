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НовостиЗдоровье9 января 2023 8:28

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 14 человек, в том числе один ребенок

Самому младшему пациенту 13 лет
Светлана ОВДЕЙ
С выздоровлением за сутки выписаны 17 пациентов Фото из архива КП

С выздоровлением за сутки выписаны 17 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту 13 лет, сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, в Новороссийске и Тбилисском районе получено по 5 положительных результатов, в Новокубанском – 2. По одному пациенту прибавилось в Сочи и Геленджике.

С выздоровлением за сутки в регионе выписали 17 пациентов.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 находится 181 человек, в стационарах – 77, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.