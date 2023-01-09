В Краснодарском крае 37 машин стоят в очереди на Керченскую переправу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 37 машин стоят в очереди на Керченскую переправу. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Автомобили и пассажиров перевозят три парома - «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария». За сутки они переправили 163 машины и 192 пассажиров. В очереди на парковке в поселке Ильич находится 37 грузовиков.

- В настоящее время действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева, - уточнили в краевом оперштабе.

Всего с начала работы переправы перевезено более 43,4 тысячи автомобилей и 60,4 тысячи пассажиров.

Напомним, с 27 октября проезд к Керченской переправе грузовиков частично ограничили. На паромы допускают машины, перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и товары первой необходимости.