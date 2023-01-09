Незрячую пенсионерку из Адыгеи обеспечили техсредствами для реабилитации

В Адыгее восстановили права пенсионерки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Незрячую пенсионерку из Красногвардейского района Адыгеи обеспечили средствами для реабилитации. Прокуратура провела проверку по соблюдению соцзащиты женщины.

- Установлено, что 81-летняя местная жительница является инвалидом I группы, имеет стойкие расстройства зрения и опорно-двигательного аппарата. Однако положенными ей бесплатными техническими средствами реабилитации она не была обеспечена на протяжении нескольких лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», права пенсионерки восстановлены. Ей предоставили все необходимые технические средства реабилитации.