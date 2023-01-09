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НовостиОбщество9 января 2023 8:47

Незрячую пенсионерку из Адыгеи обеспечили техсредствами для реабилитации

Права женщины восстановлены после вмешательства прокуратуры
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее восстановили права пенсионерки

В Адыгее восстановили права пенсионерки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Незрячую пенсионерку из Красногвардейского района Адыгеи обеспечили средствами для реабилитации. Прокуратура провела проверку по соблюдению соцзащиты женщины.

- Установлено, что 81-летняя местная жительница является инвалидом I группы, имеет стойкие расстройства зрения и опорно-двигательного аппарата. Однако положенными ей бесплатными техническими средствами реабилитации она не была обеспечена на протяжении нескольких лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», права пенсионерки восстановлены. Ей предоставили все необходимые технические средства реабилитации.