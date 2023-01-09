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НовостиОбщество9 января 2023 9:04

Более половины жителей Кубани считают достаточным количество новогодних выходных

29% жителей не хватило каникул
Светлана ОВДЕЙ
6% выступили за то, чтобы сократить количество праздничных выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6% выступили за то, чтобы сократить количество праздничных выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более половины жителей Кубани считают достаточным количество новогодних выходных. Результаты опроса озвучили эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, 52% жителей региона хватило для отдыха новогодних каникул. Еще 29% пожелали продлить праздничные дни.

6% опрошенных, наоборот, выступили против такого количества новогодних выходных. По их мнению, каникулы нужно сократить. А 13% жителей не придают значения праздничным выходным, так как работают посменно.

Большая часть опрошенных, желающих продлить отдых, работают в сфере науки и образования (45%), закупок (41%), маркетинга, рекламы и PR (41%), юриспруденции (43%). Сократить праздничные выходные желают сотрудники сферы рабочего персонала (9%), IT и интернета (7%), производства и сельского хозяйства (6%).