Глава республики пожелал гражданам реализовать намеченные планы в наступившем году. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи поблагодарил работников экстренных служб и полиции за работу в праздники. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Закончились долгие выходные. Кто-то провел их дома, в кругу близких, для других новогодние праздники стали прекрасной возможностью заняться активным отдыхом или побывать в новых местах, - отметил Мурат Кумпилов. - Следует отметить и поблагодарить тех, кто и в праздничные дни находился на посту, обеспечивая благополучие и безопасность граждан.

Также глава республики пожелал жителям покорения новых высот в наступившем году. И реализации намеченных планов.