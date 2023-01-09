Новый сигнал появится на светофорах в Сочи

По всей России с 1 марта будет мигать «белый человечек» со стрелкой. Фото: администрация Сочи

В Сочи на светофорах появится новый сигнал. По всей России с 1 марта будет мигать «белый человечек» со стрелкой. Данный сигнал указывает на то, что по направлению движения могут переходить дорогу пешеходы.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, новый сигнал появится под основным светофором. Никаких новых правил вводиться не будет. Водители по-прежнему обязаны уступать пешеходам на перекрестке.

К слову, «белый человечек» уже внедрили в некоторых городах. Как отмечают дорожники и сотрудники Госавтоинспекции, новый сигнал показал свою эффективность. Стало намного меньше аварий.