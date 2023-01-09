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НовостиОбщество9 января 2023 9:20

На Кубани взрывотехники уничтожили четыре боеприпаса времен войны

Снаряды обнаружили в Краснодаре, Темрюкском и Туапсинском районах
Светлана ОВДЕЙ
Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили четыре боеприпаса времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, два снаряда удалось обнаружить вблизи села Гойтх Туапсинского района. Местный житель, собирая грибы, нашел 82-мм минометные мины со следами коррозии.

76-мм артиллерийский снаряд найден в хуторе Ленина Краснодара. На боеприпас наткнулись рабочие, копавшие траншею на улице Стременной. А 50-мм мину обнаружили в поселке Сенном Темрюкского района.

- Взрывотехники обследовали и уничтожили все боеприпасы с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.