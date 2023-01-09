Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 января 2023 9:41

СК возбудил уголовное дело после гибели 8-летней девочки при пожаре на Кубани

Частный дом сгорел в Хадыженске
Светлана ОВДЕЙ
Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка

Следователи выясняют обстоятельства гибели 8-летней девочки при пожаре на Кубани. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла 8 января в Хадыженске Апшеронского района. Семья временно проживала в доме по улице Ленина. Предварительно, днем родители с двумя детьми отправились к родственникам. В это время их 8-летняя дочь не захотела ехать с семьей и осталась одна.

Спустя немного времени одна из комнат дома загорелась. Огонь и дым заметили соседи, которые вызвали пожарных. Спасатели, локализовав пожар, обнаружили в одной из комнат тело погибшей девочки. Предварительно, возгорание могло произойти из-за неисправной печи.

- Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. - Ход и результаты расследования уголовного дела следственным управлением СКР по краю поставлены на контроль.