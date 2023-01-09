СК возбудил уголовное дело после гибели 8-летней девочки при пожаре на Кубани

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка

Следователи выясняют обстоятельства гибели 8-летней девочки при пожаре на Кубани. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла 8 января в Хадыженске Апшеронского района. Семья временно проживала в доме по улице Ленина. Предварительно, днем родители с двумя детьми отправились к родственникам. В это время их 8-летняя дочь не захотела ехать с семьей и осталась одна.

Спустя немного времени одна из комнат дома загорелась. Огонь и дым заметили соседи, которые вызвали пожарных. Спасатели, локализовав пожар, обнаружили в одной из комнат тело погибшей девочки. Предварительно, возгорание могло произойти из-за неисправной печи.

- Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. - Ход и результаты расследования уголовного дела следственным управлением СКР по краю поставлены на контроль.