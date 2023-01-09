По данным МВД, за этот период было зарегистрировано 26 преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Адыгеи за праздничные дни более 1000 раз обратились в полицию с сообщениями о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано 26 преступлений. 14 из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи два раза изымались наркотические средства. Задержаны трое подозреваемых, находившихся в розыске. Установлено местонахождение восьми без вести пропавших граждан, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в республике зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с семью пострадавшими. За этот период задержали 33 пьяных водителей. Административные протоколы составили также в отношении 117 пешеходов. Всего за это время в республике выявили 1919 нарушений дорожных правил.