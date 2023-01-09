Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 9:50

Жители Адыгеи за праздничные дни более 1000 раз обратились в полицию

За этот период выявлено 1919 нарушений правил дорожного движения
Валерия ГОДОВНИКОВА
По данным МВД, за этот период было зарегистрировано 26 преступлений

По данным МВД, за этот период было зарегистрировано 26 преступлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Адыгеи за праздничные дни более 1000 раз обратились в полицию с сообщениями о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано 26 преступлений. 14 из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи два раза изымались наркотические средства. Задержаны трое подозреваемых, находившихся в розыске. Установлено местонахождение восьми без вести пропавших граждан, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в республике зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с семью пострадавшими. За этот период задержали 33 пьяных водителей. Административные протоколы составили также в отношении 117 пешеходов. Всего за это время в республике выявили 1919 нарушений дорожных правил.