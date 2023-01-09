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НовостиОбщество9 января 2023 10:01

Жители Сочи могут сдать елку на переработку

Елки можно сдавать до 20 января
Ангелина НАЗАРЧУК
Прежде чем приносить елку, необходимо снять всю мишуру и украшения. Фото: администрация Сочи

Прежде чем приносить елку, необходимо снять всю мишуру и украшения. Фото: администрация Сочи

В Сочи будет проходить акция «Елку в переработку». Жители и гости курорта смогут сдать живое дерево на правильную переработку. К слову, прежде чем приносить елку, необходимо снять всю мишуру и украшения.

- В дальнейшем древесина будет переработана в щепу, которая послужит прекрасным утеплителем вольеров для животных и материалом для оформления ландшафтного дизайна в детском учреждении, – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, елку можно сдать с 11 по 20 января. Прием дерева будет вестись на улице Альпийской, 5.