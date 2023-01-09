Более 3 тысяч обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей 12 января. Направить обращения можно уже сейчас - по телефону администрации, через чат-бот в telegram или через «Госуслуги».

Так, с 5 января на «Прямую линию» поступило более 3 тысяч сообщений. Большая часть вопросов касаются ЖКХ (31%), транспорта и дорожного хозяйства (18%), соцобеспечения (12%), строительства и архитектуры (10%), здравоохранения (7%).

Отмечается, что большинство обращений поступило от жителей Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Белореченского и Туапсинского районов.