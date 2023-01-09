В новогодние праздники на Кубани родились 1033 ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 1000 детей родились на Кубани в новогодние праздники. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Так, на свет в праздничные дни появились 1033 ребенка – 534 мальчика и 499 девочек. В том числе в регионе родились 15 двоен.

Наибольшее число семей стали родителями в Краснодаре. В краевом центре родились 237 мальчиков и 216 девочек, в том числе 10 двоен. В Сочи появились на свет 57 мальчиков, 96 девочек и 4 двойни, а в Новороссийске появились - 20 мальчиков, 27 девочек и одна двойня.

- Поздравляю родителей с этим чудесным событием! Желаю крепкого здоровья малышам, их мамам и папам! – написала замглавы региона.