Новогодние фотозоны и инсталляции будут стоять до окончания зимы Фото: пресс-служба администрации курорта

Более 50 тысяч туристов посетили Анапу в новогодние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Так, с 31 декабря по 9 января гостей на курорте принимали 115 средств размещения. Средняя загрузка составила 55%. Отмечается, что всего курорт посетили около 40 тысяч туристов. Еще более 11 тысяч человек приезжали в Анапу на один день.

Для гостей курорта работали 14 объектов туристического показа, проводили бесплатные обзорные экскурсии по городу. На зимнем пляже проходили спортивные мероприятия, мастер-классы, развлекательные программы, образовательные лекции, музыкальные, поэтические вечера, игры и киносеансы. А в Центральном парке 30-летия Победы работали две новогодние ярмарки и дом Деда Мороза.

Отмечается, что новогодние мероприятия в Анапе продлятся до 15 января. А праздничные фотозоны и инсталляции не уберут до окончания зимы.