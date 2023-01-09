Более 800 школьников обучаются в «Кванториуме» Анапы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 800 школьников обучаются в «Кванториуме» Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Технопарк работает на базе школы №1 с сентября. «Кванториум» открыли по поручению главы региона во время «Прямой линии» в 2021 году.

Сейчас для 400 учеников 6-9-х классов проводят уроки физики и биологии с применением современного оборудования. 450 ребят занимаются по направлениям допобразования «Хайтек», «Робоквантум», «Промышленный дизайн», «IT-квантум». Школьники также учатся играть в шахматы и создавать медиапродукты. А в октябре к ним присоединились дети, прибывшие в Анапу из Херсонской области.

Учащиеся, в частности, работают над инженерными проектами, конструируют робота-исследователя, умную теплицу для выращивания редких растений и луноход для исследования инопланетного грунта и рельефа.

- Технопарк оснастили наборами для создания и программирования роботов и проектирования инженерных систем, станками лазерной резки с числовым программным управлением, паяльными станциями, лабораторным комплексом для изучения робототехники, 3D-моделирования и промышленного дизайна, - рассказали в пресс-службе администрации края.

Напомним, «Кванториумы» также открыты в Краснодаре, Новороссийске и Ейске. А сельские школы в течение учебного года посещают четыре мобильных технопарка.