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НовостиОбщество9 января 2023 11:01

Контакт-центр Адыгеи возобновил работу после праздников

Местные жители могут обращаться по номеру «122» в будни и выходные
Валерия ГОДОВНИКОВА
В контакт-центре можно записаться к специалисту, а также задать интересующие вопросы

В контакт-центре можно записаться к специалисту, а также задать интересующие вопросы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контакт-центр Адыгеи возобновил работу после праздников. Местные жители могут записаться к специалисту, а также задать интересующие вопросы.

- По номеру «12» можно вызвать врача на дом (и ребенку, и взрослому), записаться на прием к специалистам, а также к неврологу в медицинские центры: «Мой доктор», «Атлант», «Вертеба», - рассказали в медицинском информационно-аналитическом центре минздрава Адыгеи. - Кроме того, есть возможность задать вопросы по теме COVID-19 и частичной мобилизации.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в будни контакт-центр работает с 8 до 20 часов. В выходные дни обратиться можно с 8 до 14 часов.