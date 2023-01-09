Михаила Забелина не стало на 107-ом году жизни Фото: t.me/vladimirzaburaev

Умер 106-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Забелин. Об этом сообщил глава Лабинского района Кубани Владимир Забураев в своем telegram-канале.

Михаил Алексеевич Забелин родился в 1916 году в станице Каладжинской. С января 1942 года по май 1945 года участвовал в Великой Отечественной войне - воевал в составе 9-го гвардейского полка 3-й гвардейской дивизии.

Командир орудия, старший сержант был награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.

После войны Михаил Забелин вернулся в станицу Каладжинскую, где работал в сельском хозяйстве. А в последние годы ветеран жил в селе Гофицком.

- Боевые заслуги ветерана, его многолетний труд на благо лабинской земли будут жить в нашей памяти и памяти всех, кто его знал, любил и уважал. От имени администрации, Совета Лабинского района и лично от себя выражаю соболезнования родным и близким Михаила Алексеевича. Светлая память! – говорится в обращении главы района Владимира Забураева.