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НовостиОбщество9 января 2023 11:27

В Адыгее зарегистрировали более двух тысяч заболевших ОРВИ в последнюю неделю 2022 года

В республике вырос уровень эпидемиологического порога
Валерия ГОДОВНИКОВА
Показатель заболеваемости составил 47,2 на 10 тысяч населения

Показатель заболеваемости составил 47,2 на 10 тысяч населения

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее в последнюю неделю 2022 года зарегистрировали 2213 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Показатель заболеваемости составил 47,2 на 10 тысяч населения, что выше уровня недельного эпидемического порога и ниже уровня заболеваемости по отношению к предыдущей неделе, - сообщили в ведомстве.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в республике проводится постоянный мониторинг циркуляции респираторных вирусов. По результатам лабораторных исследований в сентябре – декабре 2022 года выделялись вирусы гриппа А/H1N1-09 и вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, Rs- вирусы и другие).