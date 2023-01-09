В Адыгее зарегистрировали более двух тысяч заболевших ОРВИ в последнюю неделю 2022 года

Показатель заболеваемости составил 47,2 на 10 тысяч населения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее в последнюю неделю 2022 года зарегистрировали 2213 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Показатель заболеваемости составил 47,2 на 10 тысяч населения, что выше уровня недельного эпидемического порога и ниже уровня заболеваемости по отношению к предыдущей неделе, - сообщили в ведомстве.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в республике проводится постоянный мониторинг циркуляции респираторных вирусов. По результатам лабораторных исследований в сентябре – декабре 2022 года выделялись вирусы гриппа А/H1N1-09 и вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, Rs- вирусы и другие).