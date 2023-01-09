Старший лейтенант полиции Станислав Глущенко Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани инспектор ДПС экстренно доставил в больницу мужчину с сердечным приступом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Ейском районе. Старший лейтенант полиции Станислав Глущенко находился на маршруте патрулирования на трассе «Краснодар-Ейск». В это время к инспектору подъехал 39-летний водитель. Мужчина попросил полицейского вызвать скорую из-за боли в сердце.

Осмотрев водителя, инспектор ДПС посадил его в патрульный автомобиль и выехал в больницу. Полицейский вовремя доставил мужчину в медучреждение и передал врачам.

- Благодаря грамотным и оперативным действиям госавтоинспектора жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе МВД по краю.