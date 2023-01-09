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НовостиПроисшествия9 января 2023 12:00

На Кубани рыбак провалился под лед и погиб

Спасатели достали и транспортировали тело мужчины
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина вышел на тонкий лед и провалился Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Мужчина вышел на тонкий лед и провалился Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани после резкого понижения температур водоемы покрылись коркой льда. Несмотря на предупреждения спасателей о его недостаточной прочности, многие подвергают свою жизнь опасности и выходят на тонкий лед. Так, один из случаев закончился трагедией.

Все произошло в поселке Перевалка Мостовского района. Местный рыбак 6 января вышел в замерзший водоем в окрестностях поселения. В какой-то момент непрочный лед затрещал, после чего мужчина провалился. Позже спасатели подняли и транспортировали тело пенсионера, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

- Несмотря на морозы, лед на водоемах недостаточно прочный, а ближе к концу недели дневная температура воздуха будет со знаком «плюс». Спасатели просят жителей и гостей Краснодарского края не выходить на тонкий лед и не подвергать себя смертельной опасности, - напомнили в экстренных службах.