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НовостиОбщество9 января 2023 12:17

Зимний оперштаб в Сочи продолжит работу до конца горнолыжного сезона

Ежедневно в составе мониторинговых групп дежурили более 40 специалистов
Ангелина НАЗАРЧУК
Каждый день мониторинговый группы следили за обстановкой в горах.

Каждый день мониторинговый группы следили за обстановкой в горах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи городской штаб продолжит работу до конца горнолыжного сезона. Каждый день мониторинговый группы следили за обстановкой в горах. Ежедневно на работу выходили более 40 специалистов. Все внештатные ситуации, связанные с погодой, устранялись в течение нескольких часов.

– Благодаря слаженной работе отраслей все мероприятия, запланированные в праздничные и выходные дни, прошли на самом высоком уровне. Городской зимний штаб в расширенном составе продолжит работу в еженедельном формате до конца зимнего курортного сезона, – заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, серьезных сбоев в работе ЖКХ и транспорта не было зафиксировано. А на горнолыжных курортах открывают новые трассы благодаря тому, что выпало достаточно снега.