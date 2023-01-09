Зимний оперштаб в Сочи продолжит работу до конца горнолыжного сезона

Каждый день мониторинговый группы следили за обстановкой в горах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи городской штаб продолжит работу до конца горнолыжного сезона. Каждый день мониторинговый группы следили за обстановкой в горах. Ежедневно на работу выходили более 40 специалистов. Все внештатные ситуации, связанные с погодой, устранялись в течение нескольких часов.

– Благодаря слаженной работе отраслей все мероприятия, запланированные в праздничные и выходные дни, прошли на самом высоком уровне. Городской зимний штаб в расширенном составе продолжит работу в еженедельном формате до конца зимнего курортного сезона, – заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, серьезных сбоев в работе ЖКХ и транспорта не было зафиксировано. А на горнолыжных курортах открывают новые трассы благодаря тому, что выпало достаточно снега.