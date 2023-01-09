Турпоток в новогодние праздники вырос на 2% по сравнению с прошлым годом Фото: t.me/anapaofficial

Около 430 тысяч туристов посетили Краснодарский край на новогодних каникулах. Об этом сообщили на первом краевом планерном совещании 2023 года.

Как отметили участники заседания, праздничные выходные в регионе прошли без серьезных происшествий. Так, спасатели зарегистрировали 287 оперативных событий, 146 человек получили экстренную помощь. Более 100 тысяч обращений поступило за медпомощью. Из них 44,6 тысячи раз в регионе вызвали скорую.

Краевая межведомственная комиссия координировала работу коммунальных служб и обеспечивала безопасность отдыхающих в регионе. Всего в новогодние праздники Краснодарский край посетили около 430 тысяч туристов, что на 2% больше прошлогоднего показателя.

В горах Сочи, в частности, отдохнули около 67 тысяч человек. Такое же количество гостей приезжало на курорт на один день. В Анапе на новогодних каникулах побывали более 47 тысяч туристов и экскурсантов, а в Геленджике – 27 тысяч человек.

- Благодарю всех, кто обеспечивал комфорт и безопасность жителей и гостей края, - сказал на совещании губернатор Вениамин Кондратьев. - Спасибо главам курортных городов - они выстроили бесперебойную работу всех служб.