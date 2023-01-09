В Адыгее награждение победителей конкурса «Арт-елка-2023» пройдет 25 января

В Адыгее завершился конкурс альтернативных елок. Фото: пресс-служба минкультуры республики

В Адыгее завершился конкурс «Арт-елка-2023». Награждение победителей, сделавших альтернативные новогодние елки, пройдет 25 января.

- Участники конкурса - все юные майкопчане дошкольного и школьного возраста. С 3 по 8 января 2023 года в ГДК «Гигант» проходила выставка елочек и отбор лучших работ членами жюри, - рассказали в пресс-службе минкультуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для создания работ разрешено было использовать любые материалы, кроме живой хвои. Всего было представлено около 500 елок юных участников.