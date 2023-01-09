Крупная авария оставила без воды два района Сочи

Сотрудники водоканала обнаружили прорыв на магистральном водоводе.

В Сочи жители Центрального и Хостинского района остались без воды. Сотрудники водоканала обнаружили прорыв на магистральном водоводе. Трубы пролегают на улице Пластунская.

- В целях ликвидации нештатной ситуации сотрудники предприятия будут вынуждены остановить работу насосных станций 10 января в 09:00 часов, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

К слову, ремонтные работы планируют завершить до конца 10 января. Вода поступит в дома 11 января. Администрация организует подвоз воды на время ремонта.