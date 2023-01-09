Более 11 млрд рублей направят на поддержку агропромышленного комплекса Кубани в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 11 млрд рублей направят на поддержку агропромышленного комплекса Кубани в 2023 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на первом краевом планерном совещании 2023 года.

Так, в регионе планируют увеличить объем производства сельхозпродукции до 590 млрд рублей. Кроме того, в крае рассчитывают расширить мелиоративный комплекс на 4,5 тысячи га, а площадь виноградников - до 30,2 тысячи га. Это позволит на 20% увеличить производство винодельческой продукции.

- Краснодарский край продолжит наращивать темпы роста агропромышленного комплекса, отметил губернатор. - Все действующие меры сохраним в полном объеме. Особое внимание нужно уделить проектам импортозамещения, мы должны продолжать работу по селекции КРС и развитию семеноводства.

Так, в крае планируют получить 120 тысяч посевных единиц отечественных семян сахарной свеклы. В 2024 году это позволит засеять ими 92 тысячи га. В 2023 году в регионе также рассчитывают заложить 1,6 тысячи га новых садов и увеличить производство саженцев плодовых и ягодных культур до 7,5 млн штук.

Вместе с тем в крае продолжат развивать отрасль животноводства. Так, в 2023 году введут в эксплуатацию первую очередь селекционно-генетического центра по молочному скотоводству в Павловском районе. За счет новых комплексов дойное стадо увеличится на 4 тысячи голов.

- В Новокубанском районе запустим два корпуса на 320 голов, в Тбилисском – на 600. В Каневском районе начнут строить молочный комплекс на 1,8 тысячи коров с производством 19 тысяч тонн молока, - сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.