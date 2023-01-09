В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Пионерскую Фото: krd.ru

В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Пионерскую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты обновляют участок протяженностью 1 километр от улицы КИМ до улицы им. Болотникова. Здесь заменят дорожное полотно, установят знаки, нанесут разметку и по необходимости отремонтируют тротуары.

Сейчас на участке демонтируют асфальт на подходах к пешеходным переходам. На время работ установлены предупреждающие знаки.

- Просим водителей быть внимательными и скорректировать свой маршрут заранее, потому что в ходе ремонта эта улица будет частично перекрыта, - сообщила и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Всего по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в краевом центре отремонтировали восемь улиц. Работы завершают на участке улицы им. Фрунзе. Специалисты также продолжают ремонтировать улицы им. Полины Осипенко и им. Пугачева.