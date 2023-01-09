В Адыгее ранее судимый водитель без прав сбил пешехода на трассе

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ауле Понежукай Адыгеи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Теучежском районе Адыгеи водитель сбил пешехода на трассе. 50-летний местный житель был ранее судим и ехал без прав.

- ДТП произошло на одной из улиц аула Понежукай Теучежского района, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - 50-летний ранее судимый местный житель, управляя отечественным автомобилем без страхового полиса и водительского удостоверения, наехал на 54-летнего односельчанина, который передвигался по краю проезжей части.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Мужчину доставили в больницу Адыгейска.