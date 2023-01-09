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НовостиОбщество9 января 2023 14:00

Расходы бюджета Краснодарского края на 2023 год составят более 389 млрд рублей

Пополнить бюджет планируют не менее, чем 430 млрд рублей собственных доходов
Светлана ОВДЕЙ
Расходы бюджета Краснодарского края на 2023 год составят более 389 млрд рублей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Расходы бюджета Краснодарского края на 2023 год составят более 389 млрд рублей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани обсудили планы на 2023 год по реализации основных региональных проектов. В крае прошло первое расширенное планерное совещание.

Так, расходы бюджета Краснодарского края на 2023 год составят 389,8 млрд рублей.

- Мы не только сохраняем социальную направленность расходов, но и существенно увеличиваем их инвестиционную составляющую, - отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Отмечается, что на строительство и ремонт объектов государственной и муниципальной собственности, в том числе соцучреждений, объектов коммунальной инфраструктуры в крае направят 122,3 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Как отметил глава региона, главной задачей края остается сохранение темпов экономического роста. Так, на Кубани рассчитывают обеспечить рост ВРП края на 1%.

- ВРП региона в прошлом году составил 3,5 триллиона рублей, в 2023 году планируем достичь отметки в 3,8 триллионов рублей, - отметил Вениамин Кондратьев. - Также необходимо мобилизовать в бюджет не менее 430 миллиардов рублей собственных доходов.