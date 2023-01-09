Расходы бюджета Краснодарского края на 2023 год составят более 389 млрд рублей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани обсудили планы на 2023 год по реализации основных региональных проектов. В крае прошло первое расширенное планерное совещание.

Так, расходы бюджета Краснодарского края на 2023 год составят 389,8 млрд рублей.

- Мы не только сохраняем социальную направленность расходов, но и существенно увеличиваем их инвестиционную составляющую, - отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Отмечается, что на строительство и ремонт объектов государственной и муниципальной собственности, в том числе соцучреждений, объектов коммунальной инфраструктуры в крае направят 122,3 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Как отметил глава региона, главной задачей края остается сохранение темпов экономического роста. Так, на Кубани рассчитывают обеспечить рост ВРП края на 1%.

- ВРП региона в прошлом году составил 3,5 триллиона рублей, в 2023 году планируем достичь отметки в 3,8 триллионов рублей, - отметил Вениамин Кондратьев. - Также необходимо мобилизовать в бюджет не менее 430 миллиардов рублей собственных доходов.