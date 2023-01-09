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В Краснодаре восстановили подачу тепла в жилых домах на улице Лавочкина. Почти сутки при минусовых температурах люди оставались в холодных квартирах без горячей воды. В обед специалисты «Краснодартеплоэнерго» выехали на место. Выяснилось, что была необходима регулировка работы в тепловом пункте. Техническая неисправность была устранена.

- По информации ресурсоснабжающей компании, в домах снова нормальная температура, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что в Сочи жители Центрального и Хостинского района остались без воды. Сотрудники водоканала обнаружили прорыв на магистральном водоводе. Трубы пролегают на улице Пластунская.