Строительство промпарка обсудили на расширенном планерном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Армавире в 2023 году начнут строить первый краевой государственный промпарк. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании.

На строительство промышленного парка направят 5,7 миллиарда рублей. Территория для площадки уже выбрана. Площадь парка составит 90,6 га. Отмечается, что работа новой индустриальной площадки будет направлена на импортозамещение.

- Уже есть понимание по потенциальным резидентам. Есть договоренности по девяти проектам на общую сумму более 65 млрд рублей и созданием почти тысячи рабочих мест, - отметил на совещании вице-губернатор Александр Руппель.

Всего в крае насчитывается шесть промышленных парков. Два из них находятся в Краснодаре, по одному - в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. На территории площадок работают около 30 резидентов.

- К концу года сеть индустриальных парков Кубани будет состоять уже из восьми действующих площадок. Сегодня территории востребованы у бизнеса, ведь такие площадки обеспечены всей необходимой инфраструктурой, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.