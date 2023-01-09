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НовостиОбщество9 января 2023 14:49

На Кубани в 2023 году достроят 20 школ и 23 детских сада

В регионе также завершат 9 поликлиник, 11 центров единоборств, спорткомплексов и спортзалов
Светлана ОВДЕЙ
Строительство соцучреждений и инженерных объектов обсудили на расширенном планерном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Строительство соцучреждений и инженерных объектов обсудили на расширенном планерном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2023 году на Кубани достроят 102 социальных учреждения и инженерных объекта. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании.

Так, в регионе достроят 20 школ, 23 детсада, 9 поликлиник, 11 центров единоборств, спорткомплексы и спортзалы. Завершить работы в том числе планируют на Троицком, Таманском и Ейском водоводах.

В крае также начнут возводить еще 30 школ, 23 детсада, 35 спортобъектов и 46 медучреждений.

- Мы смогли достичь рекордных объемов строительства социальной и инженерной инфраструктуры, - отметил глава региона. - Важно достроить все, что начали. Дальше нам предстоит только наращивать темпы работ.

Так, одним из важных проектов в 2023 году станет строительство реабилитационного центра в станице Динской. В нем будут проходить реабилитацию участники СВО.

Более сотни социальных и инженерных объектов начнут строить в муниципалитетах региона. Кроме того, в 2023 году в крае утвердят новые генпланы Новороссийска, Сочи и Туапсинского района и закроют вопрос обманутых дольщиков.