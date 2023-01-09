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НовостиОбщество9 января 2023 15:07

Более 300 тысяч детей отдохнут в Краснодарском крае в 2023 году

В том числе на Кубани планируют принять 160 тысяч ребят из других регионов
Светлана ОВДЕЙ
Более 300 тысяч детей отдохнут в Краснодарском крае в 2023 году Фото: Евгений ГУСЕВА

Более 300 тысяч детей отдохнут в Краснодарском крае в 2023 году Фото: Евгений ГУСЕВА

Более 300 тысяч детей отдохнут в Краснодарском крае в 2023 году. Развитие детских здравниц региона обсудили на расширенном планерном совещании.

Так, по программе «Дети Кубани» на Кубани оздоровят более 40 тысяч ребят. В детских лагерях отдохнут 310 тысяч человек, 160 тысяч из которых приедут из других регионов.

В 2023 году в крае начнут проектирование государственного краевого лагеря. На это выделят 185 миллионов рублей. Здесь ежегодно смогут отдыхать почти пять тысяч детей.

В здравнице, в частности, планируют построить спальный корпус для ребят, жилой корпус для персонала лечебно-оздоровительный и крытый универсальный спорткомплекс, крытый бассейн и кванториум. Всего в лагере смогут проводить 14 смен на 320 человек – каждая продолжительностью 21 день.

- Это проект не одного года. Но когда мы его реализуем, получим региональную круглогодичную здравницу для одаренных детей, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.