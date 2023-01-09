На Кубани построят и реконструируют 500 километров дорог

На Кубани построят около 500 километров дорог. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2023 году построят и реконструируют 500 километров дорог. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на краевом планерном совещании.

- Работы продолжим на крупных краевых участках. Это поможет создать комфорт передвижения автотуристам. Также улучшим состояние муниципальных дорог. Планируем завершить строительство Яблоновского моста в Краснодаре, который возводят по национальному проекту, - сообщил губернатор Кубани.

Уточняется, что в планах отрасли на 2023 год – благоустройство 140 парков и скверов. Кроме того, продолжат работы по газификации населенных пунктов и социальной газификации до границ участков.