Дворца самбо построят в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Дворец самбо достроят в Краснодаре до конца 2023 года. Такую задачу поставил на краевом планерном совещании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Спорт должен быть доступным. Это важная составляющая воспитания здорового подрастающего поколения. Для этого мы строим центры единоборств и бассейны. Также возводим спорткомплексы и площадки, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что дворец станет важнейшим краевым объектом для проведения соревнований различного уровня.

Кроме того, к концу 2023 года завершат проектирование спортивной школы-интерната. Также начнут проектные работы по Дворцу гимнастических видов спорта.